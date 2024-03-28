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Beşiktaş Emlakjet-Mincidelice JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda final iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak. Peki, Beşiktaş Emlakjet-Mincidelice JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet-Mincidelice JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Emlakjet Erkek Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek. Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İşte, Beşiktaş Emlakjet-Mincidelice JL Bourg maçı hakkında bilgiler...

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

29 Mart Cuma akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR'dan ekranlara gelecek.

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