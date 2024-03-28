Beşiktaş Emlakjet-Mincidelice JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek. Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İşte, Beşiktaş Emlakjet-Mincidelice JL Bourg maçı hakkında bilgiler...
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.
29 Mart Cuma akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma TRT SPOR'dan ekranlara gelecek.
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