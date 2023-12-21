Beşiktaş evinde Alanyaspor'a kaybetti

ALANYASPOR, DOLMABAHÇE'DE İLK KEZ GALİP GELDİ



Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Alanyaspor, siyah-beyazlı takımı İstanbul'da ilk kez yenmeyi başardı.



Daha önce Akdeniz temsilcisini İstanbul'da 7 kez ağırlayan Beşiktaş, ev sahibi olduğu tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmıştı.



COLLEY 5. GOLÜNÜ ATTI



Beşiktaş'ı 9. dakikada attığı golle Corendon Alanyaspor karşısında öne geçiren Omar Colley, siyah-beyazlı formayla 5. gol sevincini yaşadı.



Ligde daha önce Pendikspor, Sivasspor ve Samsunspor maçlarında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da Dinamo Kiev ağlarını havalandırmıştı.



Colley'in daha önce gol attığı 4 maçta Beşiktaş 3 galibiyet elde etti.

AMARTEY'E TARAFTAR TEPKİSİ



Müsabakanın 38. dakikasında yaptığı hata sonucu Corendon Alanyaspor'un beraberlik golünü atmasına sebep olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.



Siyah-beyazlı futbolcunun her topla buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar, Amartey'i ıslıklarla protesto etti.

CHAMBERLAİN DEVAM EDEMEDİ



Beşiktaş'ta sakatlık geçiren son futbolcu Chamberlain oldu.



İngiliz futbolcu ,ikinci yarının hemen başında sakatlanarak saha kenarına geldi. İlk müdahaleyi Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yapan sağlık ekibi, Chamberlain'in oyuna devam edemeyeceğine karar verdi.



Siyah-beyazlı futbolcu, 47. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.