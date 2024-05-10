Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oldu: Atalanta - Bayer Leverkusen

LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI



Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı ve ilk maçın da avantajıyla adını finale yazdırdı. Bu sonucun ardından Leverkusen, Aralık 1963 - Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz temsilcisi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılmayan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı. Mücadelenin uzatma dakikalarına 2-1 yenik giren Bayer Leverkusen, 90+7’nci dakikada Josip Stanisic’in attığı golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılarak namağlup serisine devam ederken, aynı zamanda yenilmezlik rekorunu da kırmış oldu.



ATALANTA EVİNDE RAHAT KAZANARAK FİNALE ÇIKTI



Gecenin bir diğer yarı final maçında ise İtalya Serie A ekibi Atalanta, evinde Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya’yı konuk etti. Gewiss Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Gil Manzano yönetti. Gil Manzano’nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ile Angel Nevado üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Atalanta 3-0’lık skorla rahat kazandı. 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup eden Atalanta, UEFA Avrupa Ligi’nde adını finale yazdırdı. Ev sahibi ekip Atalanta’ya finali getiren golleri ise 30’uncu dakikada Ademola Lookman, 52’nci dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5’inci dakikada El Bilal Toure kaydetti.



Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'daki Dublin Arena'da oynanacak.