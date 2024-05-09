PFDK'dan Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 3 Mayıs tarihinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaları sebebiyle sportmenliğe aykırı hareketten 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin lira para cezası verilmesine karar kıldı.



PFDK, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na da 2 Mayıs tarihindeki basın toplantısında yaptığı açıklamaları nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketten 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin lira para cezası verdi.



Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a da PFDK tarafından çeşitli sebeplerle para cezası verildi.



Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürattan 560 bin lira, saha olayları sebebiyle 112 bin lira ve başkan Ali Koç'un açıklamalarının kulüp sosyal medyasında yer almasından dolayı da 400 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 72 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.



Kurul, Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, Galatasaray'a sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112 bin lira, Trabzonspor'a çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 500 bin lira, saha olayları dolayısıyla da 168 bin lira olmak üzere toplam 668 bin lira para cezası verdi.



MKE Ankaragücü 462 bin lira, Mondihome Kayserispor 112 bin lira, Yılport Samsunspor 168 bin lira, Atakaş Hatayspor 112 bin lira, TÜMOSAN Konyaspor da 292 bin lira para cezasına çarptırılan ekipler oldu.



Kurul tarafından Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 200 bin lira ceza kesilirken, Antalyasporlu futbolcu Van de Streek de rakibine yaptığı ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildi.



VANSPOR FK HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta mücadelesinde Bursaspor ile karşılaşan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, sahadan çekildiği için PFDK'ye sevk edilmişti.



Kurul, Vanspor FK'nin 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesine karar verirken, 3 puanının da silinmesine hükmetti.



Sezonu 78 puanla ikinci sırada tamamlayan Vanspor FK'nin alınan karar sonrasında puanı 75'e düşse de sıralamadaki yeri değişmedi.