Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a kaybetti

SERGEN YALÇIN, BU KEZ RAKİP OLARAK DOLMABAHÇE'DE



Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.



Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı.



Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti.

İLK 11'LER



Beşiktaş:



Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih



Bitexen Antalyaspor:



Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Streek, Veysel