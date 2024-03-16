Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a kaybetti

Avrupa kupalarına katılmak için 3. hedefi olan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta maçında Sergen Yalçın yönetimindeki Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Santos yönetimindeki Beşiktaş, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Rashica'nın golle sonuçlanan penaltısı, topa iki ayağının temas etmesi nedeniyle iptal edildi.
Karşılaşmanın golleri Antalyaspor'da 5.dakikada Bünyamin, 37. dakikada penaltından Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golü ise Muci'den geldi.
Cenk Tosun oyundan çıkarken kendi taraftarı tarafından ıslıklandı.
Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti. Pakkan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Çimen yaptı.
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturdu.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Antalyaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Masuaku kart cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al-Musrati ise sakatlıkları sebebiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.
MÜCADELEDEN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
5' Bünyamin, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi
13' Karşılaşmanın ilk sarı kartı konuk ekipten Safuri'ye çıktı
26' Beşiktaş, beraberlik golüne yaklaştı. Semih, kaleci Helton'u geçemedi
31' Beşiktaş, Semih'le ikinci gole çok yaklaştı. Genç futbolcu, kendi hazırladığı pozisyonda sağ çaprazdan topu dışarıya gönderdi
37' Antalyaspor, 36. dakikada penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti. Pakkan, penaltı kararı verdi.Gedson'a sarı kartı çıktı. Penaltı vuruşunu ağlara gönderen Buksa farkı 2'ye çıkardı
45+3 İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci devre başladı
46' Muci'nin golüyle Beşiktaş farkı 1'e indirdi
60' Beşiktaş'ta Aboubakar oyuna girerken Cenk Tosun saha kenarına alındı. Tosun oyundan çıkarken ıslıklandı
63' Beşiktaş'ta Joe Worral sarı kart gördü
77' Beşiktaş skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Antalyaspor savunması Beşiktaş'a 3 pozisyon üst üste geçit vermedi
90+10 Rashica'nın golle sonuçlanan penaltısı, topa iki ayağının temas etmesi nedeniyle iptal edildi
90+11 Karşılaşma sona erdi
SERKAN EMRECAN TERZİ 4. KEZ İLK 11'DE
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. kez ilk 11'de forma giydi.
Serkan Emrecan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano, Süper Lig'de ise Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarının başlangıç kadrosunda yer almıştı.
Ligde 4 maç sonra forma giyen 20 yaşındaki sol bek, Lugano müsabakasında bir gole de imza atmıştı.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN EPİLEPSİ HASTALARINA DESTEK
Siyah-beyazlı oyuncular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla maç öncesinde sahaya mor gözlüklerle çıktı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada futbolcular, mor gözlükleri takarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.
SERGEN YALÇIN, BU KEZ RAKİP OLARAK DOLMABAHÇE'DE
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.
Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı.
Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih
Bitexen Antalyaspor:
Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Streek, Veysel
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