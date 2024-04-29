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Konyaspor'da Omerovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor'da Omerovic dönemi sona erdi

'da Fahrudin Omerovic dönemi sona erdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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