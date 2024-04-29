Konyaspor'da Omerovic dönemi sona erdi

Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi sona erdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
TEŞEKKÜRLER FAHRUDIN OMEROVIC!— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) April 29, 2024
Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/bm1Nt1RFJx
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