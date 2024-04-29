Konyaspor'da Omerovic dönemi sona erdi

Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi sona erdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.



Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."