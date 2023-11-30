Beşiktaş, evinde Club Brugge'e farklı yenildi

CLUB BRUGGE'E 3. KEZ MAĞLUP OLDU



Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı 5. maçta rakibine 3. kez yenildi.



2006-2007'de UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği Club Brugge'ü 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.



2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mavi-siyahlı takımla oynadığı iki maçı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Siyah-beyazlılar bu akşamki tarihi mağlubiyetle birlikte Club Brugge'e üçüncü kez mağlup oldu.



FUTBOLCULARA TEPKİ



İkinci yarıda peş peşe gelen goller sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi.



Üçüncü gol sonrasında bir süre kaleci Ersin Destanoğlu'nu yuhalayan taraftarlar, dördüncü gol sonrasında ise tezahüratlarla tepkilerini sürdürdü.



Siyah-beyazlı taraftarlar, 65. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Cenk Tosun'u da oyundan çıkarken yuhaladı.





Maçın sona ermesinin ardından bazı Beşiktaşlı oyuncular tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

RIZA ÇALIMBAY İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör olarak göreve başlayan Rıza Çalımbay, 3. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Ligde RAMS Başakşehir ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden Çalımbay'ın yönettiği Beşiktaş, tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

