Beşiktaş, Fernando Santos ile yolları ayırdı

Siyah-beyazlı kulüpte Fernando Santos dönemi sona erdi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.



Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

Beşiktaş'ın ocak ayında göreve getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.