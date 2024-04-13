Beşiktaş, Fernando Santos ile yolları ayırdı

Siyah-beyazlı kulüpte Fernando Santos dönemi sona erdi.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."
Beşiktaş'ın ocak ayında göreve getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Beşiktaş
- Teknik Direktör