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Beşiktaş, Fernando Santos ile yolları ayırdı

Beşiktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacak.

Beşiktaş, Fernando Santos ile yolları ayırdı

Siyah-beyazlı kulüpte Fernando Santos dönemi sona erdi.

'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

Beşiktaş'ın ocak ayında göreve getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.

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