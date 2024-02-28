NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçında geri sayım başladı. Son günlerde en çok merak edilen iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç oldu. Futbolseverler bu önemli maçın tarihini öğrenmek istiyor. Öte yandan Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasmana seyirci de alınacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu , bu sezon da ligde lider pozisyonunda bulunuyor. Futbolseverler ise şampiyonluk yolunda kritik 28. haftadaki Galatasaray- maçı tarihine odaklandı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Galatasaray maçı, 3 Mart Pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

28. haftada oynanacak kritik derbinin biletleri 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin genel satışına 1 Mart Cuma günü saat 10.00'da başlanacağını belirtildi.

Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

DEPLASMANA SEYİRCİ ALINACAK

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman seyircinin de alınmasına karar verildi.

İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'dan derbiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;