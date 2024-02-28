Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da ligde lider pozisyonunda bulunuyor. Futbolseverler ise şampiyonluk yolunda kritik 28. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş maçı tarihine odaklandı.



BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Galatasaray maçı, 3 Mart Pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.



Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?



28. haftada oynanacak kritik derbinin biletleri 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak.



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin genel satışına 1 Mart Cuma günü saat 10.00'da başlanacağını belirtildi.



Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.



DEPLASMANA SEYİRCİ ALINACAK



Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman seyircinin de alınmasına karar verildi.



İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'dan derbiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:



"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."