Beşiktaş galibiyet hasretine son vermek istiyor (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'de son 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, galibiyet hasretini dindirmek için sahaya çıkıyor.
Samsunspor beraberliği sonrası teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, Ankaragücü'nü konuk edecek.
Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar U19 antrenörü Serdar Topraktepe yedek kulübesinde görev yapacak.
5 EKSİK
Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Omar Colley sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun durumu maç saatinde netleşecek.
İLK 11
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.
37 puanlı lig 13.'sü Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı kart cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
YABANCI VAR HAKEMİ
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler oturacak.
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