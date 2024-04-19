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Beşiktaş galibiyet hasretine son vermek istiyor (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. İşte kritik mücadele öncesinde ayrıntılar ve ilk 11...

Beşiktaş galibiyet hasretine son vermek istiyor (İlk 11'ler belli oldu)

'de son 5 maçtır kazanamayan , galibiyet hasretini dindirmek için sahaya çıkıyor.

Samsunspor beraberliği sonrası teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, Ankaragücü'nü konuk edecek.

Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar U19 antrenörü Serdar Topraktepe yedek kulübesinde görev yapacak.

5 EKSİK

Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Omar Colley sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun durumu maç saatinde netleşecek.

İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

37 puanlı lig 13.'sü Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı kart cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

YABANCI VAR HAKEMİ

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler oturacak.

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