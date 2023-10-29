Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.



Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.



BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FAZLA

Siyah-beyazlı futbol takımında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor.



Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.



Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek.



Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.



İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 9. RANDEVU



Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.



Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak 10. haftanın kapanış maçı, 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beINSPORTS 1'den canlı yayımlanacak.