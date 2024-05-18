Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor (İlk 11)

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlılar, bu sezon geride kalan haftalarda Beşiktaş, 36 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.



37. haftaya 55 puanla 5. sırada giren Beşiktaş, Avrupa kupalarında yer alabilmek için sezonu ilk 4 sıra içerisinde tamamlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacak siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürmesi durumunda Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Omar, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Chamberlain, Rashica, Cenk, Semih

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

HATAYSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE



Haftaya topladığı 37 puanla 18. sırada giren Hatayspor, Beşiktaş maçında alacağı üç puanla lige tutunmayı hedefliyor.



Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Pendikspor’un 36, Hatayspor ve Karagümrük’ün 37’şer puanı bulunuyor.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak Beşiktaş - Hatayspor karşılaşması bugün saat 19.00’da başlayacak.



Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.