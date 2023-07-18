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Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokövesd-Zsory’i 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren , hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Mezokövesd-Zsory ile karşı karşıya geldi.

Greisbergers Betten-Arena’da oynanan karşılaşmayı Avusturya Federasyonu’ndan Christopher Jager yönetti.

Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muleka ve Aboubakar 11’iyle karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 16’ncı dakikada Aboubakar, 19 ile 27’nci dakikada Muleka ve 62’nci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

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