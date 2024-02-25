NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son sıradaki İstanbulspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

derbiye kayıpsız çıkmak için İstanbulspor deplasmanında.

Siyah-beyazlılar, Trendyol 'in son sırasındaki rakibine saat 19'da konuk olacak.

Trabzonspor ile üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, son üç maçında gol yemeden 7 puan topladı.

SARI KART ALARMI

İstanbulspor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fernando Santos'un ekibi sarı kart alarmında.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesinde 8 futbolcu sınırda.

Semih Kılıçsoy, Gedson, Necip, Masuaku, Amartey, Svensson, Bahtiyar ve Demir Ege, kart görmeleri halinde derbiyi kaçıracak.

Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;