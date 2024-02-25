Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş derbiye kayıpsız çıkmak için İstanbulspor deplasmanında.



Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in son sırasındaki rakibine saat 19'da konuk olacak.



Trabzonspor ile üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, son üç maçında gol yemeden 7 puan topladı.

SARI KART ALARMI



İstanbulspor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fernando Santos'un ekibi sarı kart alarmında.



Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesinde 8 futbolcu sınırda.



Semih Kılıçsoy, Gedson, Necip, Masuaku, Amartey, Svensson, Bahtiyar ve Demir Ege, kart görmeleri halinde derbiyi kaçıracak.



Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.



Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER



İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih