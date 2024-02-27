Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final turu)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş yarın Konyaspor'u taraftarı önünde ağırlayacak. Sahasında Konyaspor'u yenerek yarı finale yükselmek isteyen Beşiktaş mücadeleye galibiyet için çıkacak. Peki, Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.



Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.



Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN KUPADAKİ YOLU



Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.