Beşiktaş kötü gidişata dur diyemedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı.



Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy, 18. dakikada gol perdesini açarken, konuk ekipte Emre Kılınç 68. dakikada skoru 1-1'e getirdi.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 49 puanla 4. sırada yer alırken, Samsunspor ise 38 puanla 12. sırada yer aldı.



GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI



Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik yaşadı. Böylelikle siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, iç sahada üst üste 3 maçta da kazanamadı.



133 GÜN SONRA SAHADA



Sakatlıklarını atlatan Alex Oxlade-Chamberlain, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve 133 gün sonra ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.



SEMİH KILIÇSOY SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ



Semih Kılıçsoy (18 yaş 242 gün), Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla Oktay Derelioğlu'nun (18 yaş 127 gün) ardından bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

