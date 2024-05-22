Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Sezonu kupayla noktalamak istiyoruz

Finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda siyah-beyazlı takımın son antrenmanını izleyen Arat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, centilmence bir maç beklediğini söyledi.

Arat, "Final her iki camiaya da Türkiye'ye de hayırlı olsun. Centilmence bir karşılaşma umuyoruz. Taraftarımız hazırlandı, biletler tükendi. Şenlik havasında Türkiye'ye barış getirecek bir final diliyoruz. Takımımız buna hazır, sakatlar toparlandı. Beşiktaş teknik heyeti bu kupayı alarak bu seneyi unutturmak istiyor. Biz de bunu arzu ediyoruz. Ona göre herkes yarına hazırlanıyor. İyi bir sezon geçirmedik, taraftarlarımızı üzen bir sezon oldu. Yarınki kupa Türkiye'nin ilk kupası olacak. Bu ilk kupayı Beşiktaş'ın kazanması en büyük isteğimiz." diye konuştu.

"HAKEMLERİN HAKKANİYETLİ YÖNETECEĞİNE İNANIYORUZ"



Müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın maçı hakkaniyetli yöneteceğine inandığını belirten Arat şunları kaydetti:



"Hakem atamaları belli oldu. VAR'da yabancı hakem olacak. Bu talebimizi federasyon olumlu karşıladı. Hakem atamalarında hakemlerimizin çeşitli nedenlerle birçok konuda eleştirileri olabilir. Atama yapılmıştır, hakemlerin hakkaniyetli yöneteceğine inanıyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde maçın yönetilmesi maçın daha rahat geçmesine fırsat verecek. Her iki camia hazır. Hem kendi sporcularımıza hem rakip sporculara centilmence mücadele içinde olmalarını diliyorum. Tüm Türkiye'ye ve yurtdışına olumlu mesaj vermeleri gerektiğine inanıyorum. Hakemlerin de tüm Türkiye'nin ve yurtdışının da izleyeceğini düşünerek ona göre yönetmeleri en önemli dileğimizdir. Başkan ve yöneticilerle görüşmelerimi yaptım. Hakkaniyetli yönetim sergileyeceklerini söylediler. Buna inanıyorum. Aksi halde kendileri üzülürler. Türkiye'de hakem hatalarından herkes sıkılmış durumda. Beşiktaş'ın buna tahammülü yok. Centilmence bir idare yapılacağına inanıyorum."

"BEŞİKTAŞ FİNALLERİN TAKIMIDIR"



Beşiktaş'ın finallerin takımı olduğunu vurgulayan Arat, kupayı kazanmanın göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmalar için çok önemli olduğunu belirterek şunları aktardı:



"Gece gündüz çalışmalarımız için çok önemli. Büyük fedakarlıklar yapılıyor. Sporcularımızın da bunu yarın çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Bu mücadelenin sahada yapılacağını biliyoruz. Çıkacaksın, oynayacaksın ve kupayı alacaksın. Bahane üretmenin bir manası yok. Sporda bahane olmaz. Beşiktaş finallerin takımıdır. Beşiktaş'ın DNA'sında kupa kaldırmak vardır. Beşiktaş o kupayı kaldırmak için sporcularıyla bunu gerçekleştirecek kaliteye sahiptir. Kötü bir sezon geçirmiş olabilir ama Beşiktaş o kupayı kaldırmak için teknik heyet ve sporcularıyla kaliteye sahiptir. Bu arada gördüğünüz aradaki fark Beşiktaş'ın farkı değildir. Kupa camiamıza, çarşıya inecektir. Bu indiği taktirde Beşiktaşlı da mutlu olacaktır."



2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin Tüpraş Stadı'nda oynanacak olmasına da değinen Hasan Arat, "Geldiğimizden ilk günden beri Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyeceğimizi söyledik. Beşiktaş dünyanın en güzel stadına sahip. Avrupa şampiyonasında stadımızın listeye alınmadığını biliyorduk. Biz de temaslarımızı sıklaştırdık. Bu temaslarda bugün alınan karar İstanbul için gurur vesilesidir. Türkiye'nin güzide kulübünün stadının finallerde adının yazdırılması camiamız için fevkalade önemlidir. Verilen bu karardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.