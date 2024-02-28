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Beşiktaş kupa hedefi için sahaya çıkıyor: Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Beşiktaş kupa hedefi için sahaya çıkıyor: Konyaspor maçı muhtemel 11'i

ve Tümosan yarı final için kozlarını paylaşacak.

Kupaya 5. turdan başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 ile eledi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Göztepe ve EMS Yapı Sivasspor'u geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tüpraş Stadı'nda 20.45'te başlayacak ve tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Mert

Onur-Necip-Colley-Zaynutdinov

Al Musrati-Gedson

Rashica-Muci-Semih

Aboubakar

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