Beşiktaş kupa hedefi için sahaya çıkıyor: Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor yarı final için kozlarını paylaşacak.
Kupaya 5. turdan başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 ile eledi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek.
Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Göztepe ve EMS Yapı Sivasspor'u geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Tüpraş Stadı'nda 20.45'te başlayacak ve tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Mert
Onur-Necip-Colley-Zaynutdinov
Al Musrati-Gedson
Rashica-Muci-Semih
Aboubakar
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