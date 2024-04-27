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Liverpool yine puan kaybetti, Salah ile Klopp tartıştı

Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Jürgen Klopp ile Muhammed Salah saha kenarında tartışma yaşadı.

Liverpool yine puan kaybetti, Salah ile Klopp tartıştı

, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk umutlarını zora sokan Liverpool 4 maçta 8 puan kaybetti. 

Maçın beraberlkle devam ettiği dakikalarda Liverpool Teknik Dİrektörü yedek başlattığı Muhammed Salah'ı oyuna sokmak istedi. 

Salah'ın oyuna dahil olacağı anlarda yıldız oyuncu ve Klopp uzun süre tartışma yaşadı. Araya giren takım arkadaşları Salah'ı sakinleştirdi. 

"KONUŞURSAM BURALAR YANGIN YERİNE DÖNER"

Müsabaka sonrası söz konusu olay Jürgen Klopp'a soruldu. 56 yaşındaki teknik adam "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Soyunma odasında konuştuk ve bitti." ifadelerini kullandı.

Salah ise "Beni konuşturmayın. Konuşursam buralar yangın yerine döner." dedi.

Liverpool yine puan kaybetti, Salah ile Klopp tartıştı - 1
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