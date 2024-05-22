Beşiktaş, kupa için sahaya çıkıyor (Muhtemel 11)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'de başlayacak.



Bu sezon 6 kez teknik direktör değiştiren ve son haftaya liderden 43 puan geride giren siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nı kazanarak, kötü geçen sezonu kupayla bitirmenin eşiğine kadar geldi.

Tüm konsantrasyonunu kupaya harcayan Serdar Topraktepe'nin öğrencileri haftalardır adeta kupa ile yatıp kalkıyor ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan zaferle ayrılmak istiyor.



SON BEŞ FİNALİN HEPSİNİ KAZANDI



Beşiktaş Türkiye Kupası'nı daha önce 10 kez kazandı. Tam 16 kez finale çıkan siyah beyazlılar, bu finallerin 10 tanesinde kupayı müzesine götürürken, son 5 finalin tamamını kazanmasını bildi.

1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupanın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, son 18 yılda oynadığı 5 finalde de kupanın sahibi oldu. Beşiktaş'ın kaybettiği son final 2002 yılında oynandı ve kupayı Kocaelispor kazandı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR FİNALLERİNDE EŞİTLİK VAR



Beşiktaş ile Trabzonspor 61 yıllık kupa tarihinde 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 4 kez finalde karşı karşıya gelen iki takım birbirine 2'şer kez üstünlük kurdu. 1974-1975 sezonundaki ilk finali 0-1 ve 2-0'lık skorlarla Beşiktaş kazanırken, 1976 - 1977'deki finali 0-1 ve 0-0'la bu kez Trabzonspor kazandı. 3'üncü final 1983-1984 sezonunda oynandı ve Trabzonspor 2-0 ile kupanın sahibi oldu. İki takım arasındaki son final 1989-1990 sezonunda oynanırken Beşiktaş rakibini 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.



KUPAYI ALIRSA AVRUPA OLASILIKLARINI DÜŞÜNMEYECEK



Beşiktaş için Türkiye Kupası manevi olduğu kadar, Avrupa kupalarına gitmeyi garantileme açısından da büyük önem taşıyor. Süper Ligde 5'inci sırada yer alan siyah beyazlılar, son haftada bir altındaki Kasımpaşa ile oynayacak.

Bu maçtan 1 puan alması Beşiktaş'ın ligi 5'inci bitirmesi ve aynı zamanda kupayı kaybetse bile Avrupa Konferans Ligi'ne gitmesi anlamını taşıyor. Başakşehir'in kaybetmesi veya berabere kalması durumunda da, Beşiktaş Kasımpaşa'yı yenerse bu kez 4'üncülük şansına sahip olacak.



Tüm bu olasılıkları bir kenara koyan siyah beyazlılar, kupayı kazanması halinde son hafta maçlarını düşünmeden, Avrupa kupalarına gitmeyi garantileyecek, üstelik Avrupa Ligi'ne katılacak.



KADRODA EKSİK FUTBOLCU YOK



Beşiktaş'ta final öncesinde eksik futbolcunun bulunmaması, teknik heyeti oldukça sevindirdi. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Trabzonspor karşısında kaleyi Mert Günok'a emanet ederken, defans hattını Svensson, Necip, Colley ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta sahayı Al Musrati, Gedson ve Muçi ile kurması beklenen Topraktepe'nin, hücumda ise Rashica, Muleka ve Semih ile çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş: Mert - Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Semih, Muleka