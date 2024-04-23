Beşiktaş kupada Ankaragücü'ne konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş'ta hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.



Siyah beyazlılar, son olarak şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda 10. kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nın yarı finali ilk maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor.

5 EKSİK

Beşiktaş'ta Tedavileri süren Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl ve Bahtiyor Zaynutdinov kafilede yer almadı.

NAKLEN YAYINLANACAK



Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Maç ATV kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.



Rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.



İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Ali Sowe



Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.