Beşiktaş kupada turladı (Beşiktaş-Serik Belediyespor maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı.



Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.

REDMOND GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.



Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

Bu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.



Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.

KADRO TAMAMEN DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray ile oynanan lig maçındaki kadroyu tamamen değiştirdi.



Derbide görev yapan oyuncuların yerine kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunmada Necip Uysal, Welinton, Montero üçlüsünü kullanırken, kanatlarda Tayfur Bingöl ve Oğuzhan Akgün'e görev verdi.



Orta sahada Kerem Atakan Kesgin, Atiba ve Dele Alli'yi sahaya süren tecrübeli teknik adam, hücum hattında da Redmond ve Muleka'yı görevlendirdi.



Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Necip Uysal, Welinton, Montero, Oğuzhan Akgün, Kerem Atakan Kesgin ve Atiba, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 11 kişilik kadroya girmiş oldu.