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Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Temsilcimiz bu kapsamda Macaristan ekiplerinden Mezokövesd Zsory ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, Macar rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelmiş olacak. Beşiktaş 8 Ocak 2020 tarihinde Mezokövesd Zsory ile yine hazırlık maçı yapmış ve sahada Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson'un attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı. Peki, Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'ın hazırlık maçları sürüyor. Beşiktaş Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle maç iptal edilmişti. İşte, Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı hakkında bilgiler...

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI  SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

18 Temmuz Salı günü MGG Arena'da oynanacak olan müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş-Mezokövesd Zsory maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

SON HAZIRLIK MAÇI TARİHİ

Beşiktaş, Almanya'daki üçüncü hazırlık maçını ise 21 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla oynayacak.

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