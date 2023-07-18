Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş'ın hazırlık maçları sürüyor. Beşiktaş Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle maç iptal edilmişti. İşte, Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



18 Temmuz Salı günü MGG Arena'da oynanacak olan müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş-Mezokövesd Zsory maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



SON HAZIRLIK MAÇI TARİHİ



Beşiktaş, Almanya'daki üçüncü hazırlık maçını ise 21 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla oynayacak.



