Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş'ın hazırlık maçları sürüyor. Beşiktaş Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle maç iptal edilmişti. İşte, Beşiktaş-Mezokövesd Zsory hazırlık maçı hakkında bilgiler...
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
18 Temmuz Salı günü MGG Arena'da oynanacak olan müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş-Mezokövesd Zsory maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
SON HAZIRLIK MAÇI TARİHİ
Beşiktaş, Almanya'daki üçüncü hazırlık maçını ise 21 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla oynayacak.
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