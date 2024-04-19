Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek çıkışını sürdüren başkent ekibi, sezonun 33. haftası öncesi 8 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 37 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.



Sahasında Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve kötü gidişatın ardından teknik direktör Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş ise 14 galibiyet ve 6 beraberlik sonucunda elde ettiği 48 puanla 4. basamakta yer alıyor.



BU SEZON OYNANAN İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI



Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.



Teknik direktör Emre Belözoğlu, son maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde ise eksik oyuncu bulunmuyor.



EN SON 2011 YILINDA GALİP GELMİŞTİ



Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.



Sarı-lacivertliler, zor zamanlar yaşayan rakibi karşısında deplasmanda galip gelerek Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.