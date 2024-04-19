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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 32 maçta 48 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Beşiktaş, kötü formunu düzeltmek ve ligin son 6 haftasını galibiyetle taçlandırmak istiyor. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 'in 33. haftasında taraftarı önünde MKE 'nü ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek çıkışını sürdüren başkent ekibi, sezonun 33. haftası öncesi 8 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 37 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

Sahasında Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve kötü gidişatın ardından teknik direktör Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş ise 14 galibiyet ve 6 beraberlik sonucunda elde ettiği 48 puanla 4. basamakta yer alıyor.

BU SEZON OYNANAN İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, son maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde ise eksik oyuncu bulunmuyor.

EN SON 2011 YILINDA GALİP GELMİŞTİ

Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, zor zamanlar yaşayan rakibi karşısında deplasmanda galip gelerek Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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