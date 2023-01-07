Beşiktaş, Ozan Tufan transferi için Hull City ile anlaşamadı

Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Ozan Tufan transferi zora girdi.



Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Ozan Tufan transferi için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin kapısını çaldı.

Hull City siyah beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi reddederken 27 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Ancak Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde bonservis ücreti ödemek istememesi nedeniyle transfer zora düştü.

İlerleyen günlerde kulüplerin bir kez daha görüşüleceği ifade ediliyor. Hull City'nin Ozan transferinde bonservisinin alınması halinde onay vereceği belirtiliyor.

İlerleyen günlerde kulüplerin bir kez daha görüşeceği ifade ediliyor.



Ozan Tufan, Hull City formasıyla 23 maçta görev alırken 4 gol atma başarısı gösterdi.