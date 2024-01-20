Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlılar 21. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.
7 EKSİK VAR
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.
Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.
Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 19.00'da başlayacak.
Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
Pendikspor:
Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil Akbunar, Erencan, Thiam, Umut Nayir.
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