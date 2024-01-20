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Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Son 3 maçını gol yemeden kazanan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda 7 eksik var. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

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, Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Siyah-beyazlılar 21. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

7 EKSİK VAR

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. 

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

Pendikspor:

Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil Akbunar, Erencan, Thiam, Umut Nayir.

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