Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Siyah-beyazlılar 21. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.



7 EKSİK VAR



Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.



Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.



Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 19.00'da başlayacak.



Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İLK 11'LER



Beşiktaş:



Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.



Pendikspor:

Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil Akbunar, Erencan, Thiam, Umut Nayir.