Beşiktaş transferlere başlıyor: Lyanco'da işlem tamam

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'in talimatıyla yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Siyah-beyazlı ekip Southampton'ın defans oyuncusu Lyanco ile anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Her iki kulüp arasında anlaşma gerçekleştiği ifade edilirken, Brezilyalı oyuncunun Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Lyanco'nun yarın (19 Temmuz Çarşamba) Türkiye'ye uçacağı ve sözleşme imzalayıp ardından kamp için Almanya'ya geçeceği kaydedildi.