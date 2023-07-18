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Beşiktaş transferlere başlıyor: Lyanco'da işlem tamam

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in talimatıyla sağ stoper transferini yapamaya hazırlanıyor. Lyanco ile anlaşan Siyah-beyazlıların yarın savunma oyuncusu ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Beşiktaş transferlere başlıyor: Lyanco'da işlem tamam

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren , Şenol Güneş'in talimatıyla yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Siyah-beyazlı ekip Southampton'ın defans oyuncusu Lyanco ile anlaşmaya vardı.

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Her iki kulüp arasında anlaşma gerçekleştiği ifade edilirken, Brezilyalı oyuncunun Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi. 

Lyanco'nun yarın (19 Temmuz Çarşamba) Türkiye'ye uçacağı ve sözleşme imzalayıp ardından kamp için Almanya'ya geçeceği kaydedildi.

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