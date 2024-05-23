Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında Trabzonspor'u Rachid Ghezzal (P), Salih Uçan ve Mutassim Al Musrati'nin golleriyle 3-2 yenen Beşiktaş, 2 sezon aranın ardından yeniden şampiyon oldu.

Bu sezon ligde istediğini bulamayan siyah-beyazlılar, kupada taraftarlarına şampiyonluk hediye ederek kötü geçen sezonu unutturmayı başardı.



Daha önce Trabzonspor ile finalde 4 kez karşılaşan Beşiktaş 1975 ve 1990 yıllarının ardından bu sezon da kupayı kazanma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar, finalde 1977 ve 1984 yıllarında ise bordo-mavili ekibe kupayı kaptırmıştı.



KUPA 11. KEZ BEŞİKTAŞ'IN



Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bu kupayı tarihinde 11. kez müzesine götürdü. Daha önce 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupayı kazanan siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekibi mağlup ederek 2 sezon aranın ardından yeniden kupa sevinci yaşadı. Toplamda da 17 kez finale yükselen Beşiktaş, 6 kez ise kupayı rakiplerine kaptırdı.



BEŞİKTAŞ, SON 6 FİNALİN HEPSİNİ KAZANDI



Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda oynadığı son 6 finalde de kupaya uzanan taraf oldu.



Son olarak 2002 yılında finalde Kocaelispor'a kaybeden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 2006, 2007, 2009, 2011, 2021 ve 2024 kupa finallerinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu.