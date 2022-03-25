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Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 22:50

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce Valerien Ismael'in futbolcularla tanışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından minyatür kalelerin kullanıldığı maçlar yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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