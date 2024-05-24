Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.



TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.



Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.



Kurulun, Trabzonspor'u ise saha olayları sebebiyle disipline yolladığı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Hukuk Müşavirliği’nce 24.05.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

