Beşiktaş yabancı teknik direktörlerle Galatasaray’ı yenemiyor

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.



Siyah-beyazlılar yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde sarı-kırmızılı ekibe karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1’lik skorla almıştı.

Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1’i hükmen olmak üzere tamamını kaybetmişti.

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos’la da 13 yıllık bu seriyi sona erdiremedi.