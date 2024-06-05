Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.



Beşiktaş Futbol AŞ'den anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde de "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.



VAN BRONCKHORST'UN KARİYERİ



Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan Van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi ünlü kulüplerin formalarını giydi ve büyük başarılar yaşadı.



Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerine ise 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen Van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca bir kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollandalı teknik adam, Glasgow Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.