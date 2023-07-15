Beşiktaş'ın Augsburg ile oynadığı hazırlık maçı iptal edildi

Beşiktaş, Almanya kampının ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanınn 76. dakikasında sahaya tribünden atılan havai fişekler ve ses bombaları nedeniyle hakem maçı durdurdu.
Ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Augsburg'lu oyuncularda soyunma odasının yolunu tutarak sahadan ayrıldı.
Mücadele 1-1 eşitlikle bitirilirken, Beşiktaş'ın golü 42. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Augsburg'un golünü ise 59. dakikada Irvin Cardona kaydetti.
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