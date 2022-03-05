Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2022 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda başladı. Toplantıya Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şifo Mehmet, Recep Çetin, Feyyaz Uçar, Gökhan Keskin ve Ulvi Güveneroğlu'nun da katılması dikkat çekti. İlk olarak söz alan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, mayıs ayında yapılacak divan kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı. Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.