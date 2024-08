Beşiktaş'ın Felix Uduokhai transferinde Mario Gomez detayı

Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, siyah-beyazlıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Alman oyuncu transfer olmadan önce Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede kendisine bu fırsatı kaçırmaması için telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

Felix Uduokhai'nin açıklamaları şu şekilde:

"Röportaj vermeyi seviyorum. Biraz içe dönük birisiyim ama aynı zamanda konuşmayı ve fırsatını bulduğumda taraftarlara seslenmeyi seviyorum. Bu iyi bir şey.



"BEŞİKTAŞ FANTASTİK BİR KULÜP"



Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü ve dünyanın da en büyük kulüplerinden bir tanesi, aynı zamanda da fantastik bir kulüp. Sadece taraftarları düşünmek bile neden burada olduğumu anlatıyor. Buradaki taraftarlar ve canlılık hissi bir araya geldiğinde elbette ki Beşiktaş. Çok söze gerek yok. Beşiktaş büyük bir geçmişe sahip büyük bir kulüp.



"SOKAKTA TOP OYNARDIM"



Almanya'nın doğu kesiminde dünyaya geldim. Ailemin yaşadığı yerin adı Erzgebirge. Büyükannem ve büyükbabam harika insanlardı. Arkadaşlarımla birlikte harika bir çocukluk geçirdim. Sıklıkla sokaklara çıkar ve okuldan arkadaşlarımla birlikte top oynardım. Harika zamanlardı.

"ÖZEL BİR KULÜP OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"



Beşiktaş'a gelmek harika bir his. Bu kulübün gerçekten özel bir kulüp olduğunu hissediyorum. Büyük gelenekleri olan büyük bir kulüp. Benim için tamamıyla yeni bir şey. Çünkü bu kulübün sunduğu her şey gerçekten harika. Ben de buradaki her adımı deneyimlemek ve insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Elbette buna sahada olmak ve taraftarlarla birlikte galibiyetleri kutlamak da dahil.



TRANSFERDE MARIO GOMEZ DETAYI



"Beşiktaş'ın ilgisini ilk duyduğumda gerçekten hoş bir sürpriz yaşadım. Sonrasında aklımdan farklı düşünceler geçti. İlki Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olmasıydı. Aklımdan geçen ikinci düşünceyse eğer oraya gideceksem oranın nasıl olduğunu bilmeliydim. Orada olma hissi nasıldır? İnsanlar, şehir, kulüp? Mario Gomez'le konuştum, Wolfsburg'dan takım arkadaşımdı. Harika bir futbolcu. Birlikte çok iyi zamanlar geçirdik ve onu arayıp birçok soru sordum. Kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi ve ekledi: "Böyle bir şansın varsa sakın kaçırma". Benim için çok etkili bir görüşmeydi. Harika bir oyuncu, iyi bir futbolcuydu. Stefan Kuntz, görüştüğüm bir diğer kişiydi. Sanırım 20 sene önce burada oynamıştı. Bu iki kişi bana kulüp hakkında fikirler verdi."

"KALEMİZİ HAYATIM PAHASINA KORUMAK İSTİYORUM"



Defans oyuncusuyum. Kalemizi hayatım pahasına korumak istiyorum. Bir savunma oyuncusu olarak her zaman son hamleyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Defansın dışında toplu oyunda da iyiyim. Top ayağımdayken de rahatım ve geriden oyun kurmayı seviyorum. Yeteneklerim ve tekniğimle elimden geldiğince takımıma yardımcı olmak istiyorum.