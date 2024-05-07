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Beşiktaş'ın gündeminde Şenol Güneş, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın var

Beşiktaş, gelecek sezonki teknik direktörünü bulmak için arayışını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündeminde Şenol Güneş, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın var.

Beşiktaş'ın gündeminde Şenol Güneş, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın var

'ın gündeminde 3 teknik direktör adayı var. 

Beşiktaş'ın teknik direktör listesindeki Sergen Yalçın, Antalyaspor'a veda etti. Beşiktaş'ın planlarındaki diğer iki isimse Nuri Şahin ve .

ŞAHİN İLE ALMANYA'DA İLK TEMAS

Başkan Hasan Arat, geçen hafta kariyerini Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak sürdüren Şahin ile Almanya'da görüştü.

Güneş'in ise yeniden Beşiktaş'a imza atmaya sıcak olduğu öğrenildi. 

Yeni sezonda sportif direktörle de çalışmayı hedefleyen siyah beyazlılar, bu görev için Devin Özek ile temasta.

Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayer Leverkusen'de direktör yardımcılığı yapan 29 yaşındaki Özek, 3 sezondur Alman ekibinde çalışıyor.

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