Beşiktaş'ın gündeminde Şenol Güneş, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın var

Beşiktaş'ın gündeminde 3 teknik direktör adayı var.

Beşiktaş'ın teknik direktör listesindeki Sergen Yalçın, Antalyaspor'a veda etti. Beşiktaş'ın planlarındaki diğer iki isimse Nuri Şahin ve Şenol Güneş.

ŞAHİN İLE ALMANYA'DA İLK TEMAS



Başkan Hasan Arat, geçen hafta kariyerini Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak sürdüren Şahin ile Almanya'da görüştü.

Güneş'in ise yeniden Beşiktaş'a imza atmaya sıcak olduğu öğrenildi.



Yeni sezonda sportif direktörle de çalışmayı hedefleyen siyah beyazlılar, bu görev için Devin Özek ile temasta.



Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayer Leverkusen'de direktör yardımcılığı yapan 29 yaşındaki Özek, 3 sezondur Alman ekibinde çalışıyor.

