NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ın gündemindeydi: Memphis Depay serbest kalıyor

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Memphis Depay için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Hollandalı golcünün sezon sonunda Atletico Madrid ile olan sözleşmesini feshedeceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın gündemindeydi: Memphis Depay serbest kalıyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran 'ta Memphis Depay gündeme gelmişti.

Atletico Madrid ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine, başkent ekibinin 30 yaşındaki forvetle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. 

Atletico Madrid'in gelecek sezon için sözleşme uzatmayacağı ve Memphis'in sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacağı kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı formayla 40 resmi maça çıkan Depay, bu mücadelelerde 13 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...