Beşiktaş'ın gündemindeydi: Memphis Depay serbest kalıyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Memphis Depay gündeme gelmişti.

Atletico Madrid ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı golcü için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine, başkent ekibinin 30 yaşındaki forvetle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Atletico Madrid'in gelecek sezon için sözleşme uzatmayacağı ve Memphis'in sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacağı kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı formayla 40 resmi maça çıkan Depay, bu mücadelelerde 13 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.