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Beşiktaş'ın gündemindeydi: Nicolas Valentini kadro dışı bırakıldı

Boca Juniors forması giyen ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Nicolas Valentini'nin Arjantin ekibinde kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın gündemindeydi: Nicolas Valentini kadro dışı bırakıldı

Gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlıların son olarak 'de Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini ile anlaştığı iddia ediliyordu.

"SÖZLEŞME YENİLEYEMEDİK"

TYC Sports'a konuşan Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, "Nicolas Valentini takımda ve grubumuzun bir parçası. O mükemmel bir oyuncu. Onunla sözleşme yenilemeyi tabii ki istedik ama şu anda bu mümkün olmadı. 31 Aralık tarihine kadar bizimle. Bana sorarsanız her oyuncunun takımda kalmasını isterim" diye konuştu.

Boca Juniors'ın River Plate'i 3-2 mağlup ettiği Superclasico mücadelesinde Nicolas Valentini'nin kadroya alınmaması da siyah-beyazlı idarecilerin elini güçlendirdiği belirtildi.

Arjantinli stoper Boca Juniors ile 42 resmi maça çıkarak 2 gollük performans sergiledi. 

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