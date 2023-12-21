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Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor: Muhtemel 11

Beşiktaş, Trenyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda 3 eksik var. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor: Muhtemel 11

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Trendyol Süper Lig’de Corendon ‘u konuk ediyor.

Haftaya 26 puan ile 5. sırada giren siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Gedson, Necip ve Umut forma giyemeyecek.

Kadro dışı bırakılan Aboubakar, Ghezzal, Bailly, Rosier ve Onana da görev yapamayacak.

Corendon Alanyaspor haftaya 14 puan ile 18. sırada girdi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Mert

Onur-Amartey-Colley-Masuaku

Amir-Salih

Rashica-Chamberlain-Rebic

Cenk

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