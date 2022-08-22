Beşiktaş'ın logosuyla dolandırıcılık: Sitenin faaliyetleri durduruldu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, internet sitesi üzerinden kulübe ait izlenim yaratarak kripto para satışı yaptığı ve para topladığı iddiasıyla ‘bjkfantoken.com’ adlı internet sitesine dava açtı.

Beşiktaş Kulübü'nün açtığı dava sonucu, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sitenin Türkiye'deki faaliyetini durduruldu.

Konuyla ilgili NTV ekibinden Baran Bila'ya konuşan Doç.Dr Ali Murat Kırık, ''Asıl korkutucu durum şu biliyorsunuz kripto para almak için bir cüzdana ihtiyacınız var siteye üye olduğunuz zaman bir sonraki adım sizin kripto para cüzdanınızın siteye bağlanmasıdır siz bu siteye bağlanabilmek adına kripto paranızın erişimine imkan verdiğinizde hem elinizdeki parayı kaybediyorsunuz hem de bütün cüzdan dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Kullanıcılar çok dikkatli olmalı internet ortamında genel geçer bir araştırma yapması gerekir kulübe destek vermek için coin almak istiyorsa zaten kulübün resmi olarak anlaştığı borsalar söz konusudur'' dedi.



