NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Daniel Amartey’in tedavisine devam edildiği ve maç kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'ın maçı kamp kadrosu belli oldu.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey’in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Filenin Sultanları olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaşacak

Filenin Sultanları olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaşacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...