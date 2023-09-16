Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.



Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey’in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU