Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.



Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI



Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.



Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.

Hasan Arat, açılan 16 sandık itibarıyla rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;



1 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 227 Oy

Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205



5 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 471 Oy

Serdal Adalı: 218 Oy

10 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 483 Oy

Serdal Adalı: 172 Oy

11 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 460 Oy

Serdal Adalı: 185 Oy

12 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369 Oy

Serdal Adalı: 232 Oy

13 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369

Serdal Adalı: 232

14 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 207

15 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 386

Serdal Adalı: 259

16 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 442

Serdal Adalı: 234

17 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 370

Serdal Adalı: 293

18 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 332

Serdal Adalı: 193

19 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 324

Serdal Adalı: 192

AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 6305 Oy

Serdal Adalı: 3972 Oy

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