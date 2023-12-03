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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş, 35. başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenledi. Serdal Adalı ile yarıştığı başkanlık seçiminde Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI

Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.

Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.  

Hasan Arat, açılan 16 sandık itibarıyla rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 227 Oy
Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205

5 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254 

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225

7 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241

8 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225

9 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 471 Oy
Serdal Adalı: 218 Oy 

10 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 483 Oy
Serdal Adalı: 172 Oy

11 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 460 Oy
Serdal Adalı: 185 Oy

12 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369 Oy
Serdal Adalı: 232 Oy

13 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232

14 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 207

15 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259

16 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 442
Serdal Adalı: 234

17 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 370
Serdal Adalı: 293

18 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193

19 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 324
Serdal Adalı: 192

AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 6305 Oy
Serdal Adalı: 3972 Oy

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