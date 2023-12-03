Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.
Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.
BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI
Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.
Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.
Hasan Arat, açılan 16 sandık itibarıyla rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.
İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;
Beşiktaş kongresinde;
1 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 227 Oy
Serdal Adalı: 201 Oy
3 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 471 Oy
Serdal Adalı: 218 Oy
10 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 483 Oy
Serdal Adalı: 172 Oy
11 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 460 Oy
Serdal Adalı: 185 Oy
12 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 369 Oy
Serdal Adalı: 232 Oy
13 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 207
15 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
16 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 442
Serdal Adalı: 234
17 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 370
Serdal Adalı: 293
18 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
19 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 324
Serdal Adalı: 192
AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 6305 Oy
Serdal Adalı: 3972 Oy
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