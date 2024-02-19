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Beşiktaş'ta 7 isim dönüyor: Konyaspor muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, bu akşam Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Eksiklerin sayısının azaldığı siyah-beyazlılarda, Masuaku ve Aboubakar'ın uzun süre sonra maç kadrosunda olmaları bekleniyor.

Beşiktaş'ta 7 isim dönüyor: Konyaspor muhtemel 11'i

üçüncülük yarışında çıkışı arıyor.

Siyah beyazlılar, Trendyol 'de 26'ncı haftanın kapanışında saat 20'de Tümosan 'u konuk edecek.

Kayseri deplasmanından beraberlikle dönen Fernando Santos'un ekibinde eksikler azalıyor.

7 İSİM DÖNÜYOR

Sakatlıklarını atlatan Rashica, Aboubakar, Svensson, Ghezzal, Salih ve Aboubakar'ın yanı sıra,, Afrika Kupası'nda dönen Masuaku bu akşam forma bekleyecek.

Tedavileri süren Tayfur Bingöl ve Oxlade Chamberlain ise maç kadrosunda yer almıyor.

7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren konuk ekip Konyaspor ise küme düşme hattından çıkmanın peşinde.

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Fernando Santos'un takımını Mert; Svensson, Warrall, Colley, Masuaku; Gedson, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk ve Semih on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

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