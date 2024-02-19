Beşiktaş'ta 7 isim dönüyor: Konyaspor muhtemel 11'i

Beşiktaş üçüncülük yarışında çıkışı arıyor.



Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanışında saat 20'de Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.



Kayseri deplasmanından beraberlikle dönen Fernando Santos'un ekibinde eksikler azalıyor.

7 İSİM DÖNÜYOR



Sakatlıklarını atlatan Rashica, Aboubakar, Svensson, Ghezzal, Salih ve Aboubakar'ın yanı sıra,, Afrika Kupası'nda dönen Masuaku bu akşam forma bekleyecek.



Tedavileri süren Tayfur Bingöl ve Oxlade Chamberlain ise maç kadrosunda yer almıyor.



7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren konuk ekip Konyaspor ise küme düşme hattından çıkmanın peşinde.



Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11



Teknik direktör Fernando Santos'un takımını Mert; Svensson, Warrall, Colley, Masuaku; Gedson, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk ve Semih on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

