Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Süper Lig'de Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sular durulmuyor.



Yılmaz'ın Vincent Aboubakar hakkında ortaya attığı iddialara spor gündemine oturdu.



Sabah'ın haberine göre; Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebinin ise tamamen kişisel olduğu ortaya çıktı.



Golcü oyuncu, kulüpten aldığı avansla boşandığı eski eşine para verdi. Bir miktarını da ülkesinde yaptırdığı otel için kullandı.



NELER YAŞANDI?



Ayrılık sonrası Vincent Aboubakar konusuna değinen Burak Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum." demişti.



Beşiktaş ise şu açıklamayı yapmıştı: "Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır. Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır."

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