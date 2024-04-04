Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain aylar sonra kadroya döndü

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Alex Oxlade Chamberlein, 3.5 aylık bir sürenin ardından kadroya alındı.

"GERİ DÖNMEK GÜZEL"

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Başakşehir mücadelesin öncesi açıklama yapan İngiliz futbolcu, "Geri dönmek güzel. Zor zamanlar geçirdim buradaki ilk sezonumda. Takım olarak da zor zamanlar geçiriyoruz. Bugün de kolay bir maç olmayacak ama biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geri döndüm ve takıma katkı vermek için buradayım."

NE OLMUŞTU?



Chamberlain, Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Süper Lig'in 17. haftasında oynanan mücadelede uyluk arka adalesinde yırtılmasıyla sakatlanmıştı.