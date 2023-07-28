Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Ante Rebic'in bonservis bedeli belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Beşiktaş, Transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Siyah beyazlılar Milan’da forma giyen Hırvat oyuncu ve İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı.



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Beşiktaş Rebic için Milan’a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Hafta sonu İstanbul’da olması beklenen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontollerinin ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.



Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.



Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.