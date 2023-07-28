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Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Ante Rebic'in bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş, bir süredir transfer etmek için çalıştığı Ante Rebic ile imza aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar Hırvat oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçmesi için haftasonu İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Ante Rebic'in bonservis bedeli belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren , Transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Siyah beyazlılar ’da forma giyen Hırvat oyuncu ve İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş Rebic için Milan’a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hafta sonu İstanbul’da olması beklenen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontollerinin ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.

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