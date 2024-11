Beşiktaş'ta art arda istifalar: Yönetimden Onur Göçmez kararı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlılar son olarak Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini açıkladı.

OKAY KARACAN'LA DA YOLLAR AYRILDI

Ayrılığın ardından Socrates Dergi'ye konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen whatsapp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş’ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım." diye konuştu.

Kulübümüzden Bilgilendirme | Okay Karacan’a Teşekkür Ederiz



Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar… pic.twitter.com/F1JeWIwc9G