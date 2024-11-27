Beşiktaş'ta art arda istifalar: Yönetimden Onur Göçmez kararı

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Genel Koordinatör Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti.

Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

İSTİFA KABUL EDİLMEDİ

Ancak Beşiktaş yönetimi Göçmez'in istifasını kabul etmedi.

Bu kararın ardından İletişimden Sorumlu Yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.

Beşiktaş'tan Aybaba ve Bradley için yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:



"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"



SAMET AYBABA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ayrılığın ardından Socrates Dergi'ye konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen whatsapp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş’ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım." diye konuştu.

OKAY KARACAN'LA DA YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlılar son olarak Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.