Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gelişmesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
İlk 15 dakikası basına açık şekilde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
ARTHUR MASUAKU ANTRENMANDA YER ALDI
Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo forması giyen Arthur Masuaku ise turnuvadan dönmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, idmana katılmadı.
Beşiktaş yarınki antrenmanını ise Tüpraş Stadyumu’nda taraftara açık yapacak.
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