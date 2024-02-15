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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gelişmesi

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılarda Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku uzun bir aradan sonra idmanda yer aldı. Beşiktaş, yarınki antrenmanı Tüpraş Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gelişmesi

, Trendyol 'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

İlk 15 dakikası basına açık şekilde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

ARTHUR MASUAKU ANTRENMANDA YER ALDI

Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo forması giyen Arthur Masuaku ise turnuvadan dönmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, idmana katılmadı.

Beşiktaş yarınki antrenmanını ise Tüpraş Stadyumu’nda taraftara açık yapacak.

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