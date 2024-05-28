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Beşiktaş'ta ayrılık: Joe Worrall veda etti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Siyah-beyazlıların devre arasında Nottingham Forest'den kiraladığı Joe Worrall ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta ayrılık: Joe Worrall veda etti

'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara veda etti.

27 yaşındaki İngiliz stoper Worrall, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı. 

KARNESİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta forma giyen Worrall,. bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Nottingham Forest'la sözleşmesi 2026 yılında kadar devam eden  Worrall geçen sezon İngiliz ekibinde 9 maçta görev almıştı. 

Beşiktaş'ta ayrılık: Joe Worrall veda etti - 1
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