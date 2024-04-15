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Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ile Fernando Santos vedalaştı

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Fernando Santos'la vedalaştı. Santos,  "Beşiktaş'ı çok sevdik. Beşiktaş'ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ile Fernando Santos vedalaştı

'ta yolların ayrıldığı Fernando Santos'a veda organizasyonu düzenlendi. 

Başkan Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.

Santos, "Beşiktaş'ı çok sevdik. Beşiktaş'ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

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